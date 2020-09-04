Tosya'da maske dağıtıldı
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Tosya'da maske dağıtıldı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Tosya'da maske dağıtıldı
04.09.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:16

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Pişkin, gazetecilere, Cumhuriyet Meydanı'nda Tosya Kaymakamlığı tarafından kurulan stantta, maske dağıttıklarını söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Kovid-19 vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçtiğini ifade eden Pişkin, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu anlamda bir farkındalık oluşturabilmek, vatandaşlarımızın dikkatini ve duyarlılığını canlı tutabilmek adına ilçe merkezinde halkımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. 15 gün içerisinde yaklaşık 40 bin adet maskenin dağıtımını bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka uyalım ve uymayanları uyaralım."

Kaynak: AA

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