Tosya'da makine ve teçhizat tanıtım programı düzenlendi - Haberler

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Tosya'da makine ve teçhizat tanıtım programı düzenlendi

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
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Tosya'da makine ve teçhizat tanıtım programı düzenlendi

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde makine ve teçhizat tanıtım programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde makine ve teçhizat tanıtım programı düzenlendi.

Okulun mobilya ve iç dekorasyon bölümünde kullanılmak üzere yaklaşık 2 milyon liraya alınan makina ve teçhizatlar için tanıtım programı düzenlendi.

Programda konuşan Kaymakam Ferhat Özen, devletin ara eleman yetiştirilmesi konusuna önem verdiğini söyledi.

Alınan makine ve teçhizatların hem sanayinin hem de bu konuda yetişmek isteyen lise çağındaki çocuklar için çok kıymetli olduğunu belirten Özen, "Buralarda yetişen çocuklar, bu işi öğrenmiş, layıkıyla yapan, işin ustası, hem alaylı yetişmiş hem de işin eğitimini almış olacak. Dolayısıyla kaliteli malzemeler ortaya çıkıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci de 4 eksenli torna makinesinden kapı ebatlama ve CNC makinelerine kadar bütün ekipmanı aldıklarını dile getirerek, "Tosya olarak Türkiye'nin ahşap kapı lokomotifiyiz. Ara eleman yetiştirmek, eğitim camiası olarak bizlere düşmekte. Biz de bu anlamda elimizden geleni fazlasıyla yapma gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından makine ve teçhizatlarda örnek ürünler işlendi.

Programa Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, CHP Tosya İlçe Başkanı İsmail Okuducu ile esnaf ve öğrenciler katıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Anadolu Lisesi, Ferhat Özen, Hisarcık, Tosya, Güncel, Haberler

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