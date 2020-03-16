Tosya'da koronavirüs tedbirleri değerlendirildi Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Tosya'daki koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gündemiyle Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı.

Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Tosya'daki koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gündemiyle Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı.



Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların ve kurumların göndermiş olduğu genelge ve talimatlar doğrultusunda, Tosya Kaymakamlığının belediye ile işbirliği içinde gerekli tedbirleri ivedilikle aldığını ve kolluk birimleri tarafından da konunun takibinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmediğini belirtti.



Kaymakam Pişkin, "Tosya'mızda da gerekli her türlü tedbiri aldık, ek ve yeni tedbirleri de almaya devam ediyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsun. İlçemizde paniğe sebep olacak hiçbir olumsuzluk yok. Tedbirli olalım ama panik olmayalım" dedi.



Kaymakam Pişkin, umreden ve yurt dışından dönen vatandaşların İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından katip edileceğini belirterek, "Bu vatandaşlarımızla birebir iletişim kurarak 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemelerini istiyoruz. Servis araçları başta olmak üzere tüm hizmet ve görev araçları dezenfekte edilecek. Tüm kamu kurumları, okullar gibi binalarda dezenfekte edilecek. Vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu bankalarda ve diğer iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak. Tosya Organize Sanayi Bölgesinde çok sayıda işçinin bir arada üretim faaliyetlerinde bulunduğu fabrikalarda gerekli tedbirlerin azami seviyede alınması ve uygulanmasının sağlanacak. İçişleri Bakanlığımızın "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgesi uyarınca, ilçemizde umuma açık istirahat ve eğlence yeri (pavyon, bar, diskotek, gece kulübü) olarak faaliyet yürüten 2 adet iş yerin geçici süreyle kapatılacak. Marketler başta olmak üzere satış noktalarında dezenfektan ürünleri, kolonya ve gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışları engellemek amacıyla denetimler yapılacak. Vatandaşlarımızdaki farkındalık ve duyarlılık seviyesinin artırılması için bilgilendirme ve bilinçlendirme duyuru ve anonslarına devam edilecek. Bundan sonra da Bilim Kurulu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınacak ilave tedbir ve kararların dikkatle takip edilerek ilçemizde ivedilikle uygulanmasının sağlanması, bu anlamda bütün kurumların ve personelin teyakkuz halinde bulunması hususları görüşüldü" diye konuştu.



Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya; Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgül, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, İlçe Tarım Müdürü Kadir Çavdar ve Eczacı Fatih Büyük Karagöz katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA