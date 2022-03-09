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Tosya'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tosya'da korkutan yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç. isimli vatandaşa ait 2 katlı evin baca kısmında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, merdivenle çatıya çıkan köy sakinleri, kovalarla taşıdıkları suyla yangını söndürmeye çalıştı. Köye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Karaköy, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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