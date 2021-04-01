Tosya'da kısıtlamalar tekrar başladı
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Tosya'da kısıtlamalar tekrar başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tosya'da kısıtlamalar tekrar başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde pandemi kısıtlamaları tekrar başladı.

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Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde pandemi kısıtlamaları tekrar başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama kararlarının gözden geçirilmesi talimatı doğrultusunda Kastamonu'nun kırmızı kategoriye girmesi nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile Tosya ilçesinde kısıtlamalar tekrar başladı. Karar ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, yeme içme mekanlarında hafta sonu paket servisi yapmasına, yine akşamları 19.00-21.00 saatleri arasında gel al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi yapılmasına karar verilecek. Yine 5 bin 500 bağı olan Tosya'da vatandaşların bağ tapusu, çiftçilik belgesi ile hafta sonları sabah 07.00-09.00 saatleri arasında bağlarına gitmelerine, 17.00-19.00 saatlerinde de geri dönebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri olan hayvan pazarının hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Salı günlerine alınmasına karar verildi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu toplantısına başkanlık eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın kısıtlama kararlarının gözden geçirilmesi talimatı doğrultusunda, ilimizin bundan böyle kırmızı kategoriye girmesi ve çok riskli iller grubunda yer alması nedeniyle, bugün gerçekleştirdiğimiz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan yeni kararları vatandaşlarımıza duyuruyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyor ve biran evvel bu zor süreçten çıkmak için herkese sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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