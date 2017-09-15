Tosya'da Kışa Hazırlık

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vatandaşlar kışlık hazırlıklarını yapmaya başladı.



Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin verimli topraklarında yetişen domateslerden özellikle kış aylarında tüketilmek üzere salça yapılmaya başlandığını söyledi.



Tosya'nın karasal bir iklime sahip olduğunu hatırlatan Akdiken, şunları kaydetti;



"Vatandaşlarımız, yaz aylarında yemeklere eşsiz lezzet veren domateslerimizin tatlarını kış aylarına taşımak için özellikle ince kabuklu olan ve köy domatesi olarak bilinen domatesten salça yapmaya başladı. Hafif ekşi tadı olan bu yerli domatesler ilçemizde belki yüzlerce yıldır yetiştiriliyor. Özelikle kadınlarımız yılların vermiş olduğu tecrübeyle bahçelerine odun ateşinin üzerine kurdukları tavalarda salça yaparlar. İhtiyaçlarının fazlasını satarak aynı zamanda aile bütçesine de katkı sağlarlar."



Akdiken, yerli domates salçasının kilosunun 15 ila 20 lira arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.