Tosya'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Tosya'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Tosya'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı ve soğuk etkili oluyor.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı ve soğuk etkili oluyor.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri köy yollarında, Tosya Belediyesi karla mücadele ekipleri ise ilçe merkezinde gece saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol tuzlama çalışmaları yapıyor.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için başlattığı çalışmasına devam ediyor.

Ekipler, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kastamonu, kar, Güncel, Haber

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