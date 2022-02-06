Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı yandı - Haberler
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Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı yandı

Demirören Haber Ajansı, Bünyamin Karacan - Güncel
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Tosya'da kapı fabrikasında yangın: 150 ahşap kapı yandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kapı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın endişe yarattı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kapı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın 1 saatte söndürülürken, fabrikadaki 150 tane ahşap kapı kullanılamaz hale geldi.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Mahmut Öztütüncü'ye ait kapı fabrikasında, akşam saatlerinde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrika içinde bulunan ahşap kapılara ve malzemelere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tosya Belediyesi'ne ait arazözler de söndürme çalışmasına destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 150 tane ahşap kapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Bünyamin Karacan - Güncel

Yangın, Güncel, Haber

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