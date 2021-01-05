Tosya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Tosya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

05.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:36
Tosya'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Deniz Pişkin, Türk Kızılayın kan bağışı aracını ziyaret ederek kurumsal farkındalık oluşturmak için çok sayıda personeliyle bağışta bulunan İlçe Müftülüğünü tebrik etti.

Kan bağışında bulunmanın hayat kurtarmakla eş değer olduğunu vurgulayan Pişkin, "Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum." dedi.

Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı ise ihtiyacın karşılanmasında bir nebze olsun katkıları olsun düşüncesiyle kampanyaya katıldıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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