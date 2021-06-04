Tosya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Tosya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Tosya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musa Kesat yönetimindeki 34 DJY 132 plakalı kamyonet, ilçenin Çorum kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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