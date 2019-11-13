Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı
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Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

13.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:44
Tosya'da kamyonet ile çekici çarpıştı: 1 yaralı

'nun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Murat Hartamacı yönetimindeki 34 BC 9708 plakalı kamyonet, Sapaca köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Güvenç Gürsoy'un kullandığı 26 GR 529 plakalı çekici ile çarpıştı.


Kazada yaralanan kamyonette bulunan Necla Hartamacı (57), 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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