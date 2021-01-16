Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tosya'da ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte, öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı