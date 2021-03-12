Tosya ilçesinde "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Mehmet Büyükyağcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryonun sahnelenmesinin ardından program sona erdi.

Programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Tekin Süzük, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cihat Özer, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Emin Selçuk ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar