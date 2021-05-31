Tosya'da huzurevi sakinlerine piknik programı
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Tosya'da huzurevi sakinlerine piknik programı

Tosya'da huzurevi sakinlerine piknik programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar için piknik programı düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılar için piknik programı düzenlendi.

Pandemi tedbirleri kapsamında huzurevinden çıkamayan yaşlılar, Ramazan Bayramında kendilerini ziyaret eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'e kapalı alandan sıkıldıklarını belirterek, piknik yapmak istediklerini iletmişlerdi. Yaşlıların isteklerini geri çevirmeyen Kaymakam Deniz Pişkin ise yaşlılara yönelik Yılmaz Danacı Özel Ormanında piknik programı organize etti. Pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen piknik programında yaşlılar hoşça vakit geçirdi. - KASTAMONU

Tosya'da huzurevi sakinlerine piknik programı
Tosya'da huzurevi sakinlerine piknik programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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