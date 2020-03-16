Tosya'da hıfzıssıhha kurulu toplandı Tosya'daki koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gündemiyle ilçe hıfzıssıhha kurulu toplandı.

Tosya'daki koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gündemiyle ilçe hıfzıssıhha kurulu toplandı.



Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilgili bakanlıkların ve kurumların göndermiş olduğu genelge ve talimatlar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alındığını hatırlattı.



Alınan önlemlerin kolluk birimleri tarafından da takibinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmediğini belirten Pişkin, "Tosyamızda gerekli her türlü tedbiri aldık, ek ve yeni tedbirleri de almaya devam ediyoruz. İlçemizde paniğe sebep olacak hiçbir olumsuzluk yok. Tedbirli olalım ama panik olmayalım." dedi.

Toplantıya, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgül, Tosya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, Tosya İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci, Tosya İlçe Tarım Müdürü Kadir Çavdar ve Eczacı Fatih Büyük Karagöz katıldı.

Kaynak: AA