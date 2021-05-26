Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tosya D-100 karayolu üzerindeki Zincirlikuyu mevkiinde meydana geldi. Abdi Düzenli yönetimindeki 10 ADU 26 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Abdi Düzenli ve Ümmiye Düzenli yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Tosya'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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