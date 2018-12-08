Tosya'da, Genç Çiftçilere 45 Baş Düve Dağıtıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında, Tosya Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce 9 yetiştiriciye 45 düve dağıtıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Hayvan Pazarında düzenlenen teslim töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Genç Çiftçi Hibe Projesi kapsamında ilçede 14 projeye destek çıktığını hatırlattı.



Projelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti:



"Kabul edilen projelerden 9'u büyükbaş hayvancılık, 4'ü küçükbaş hayvancılık biriyse mantarcılık projesiydi. Daha önce 36 küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim etmiştik. Mantar projesi kapsamında da bir çiftçimize kültür mantarcılığı yapmak üzere 100 metrekare sera kurduk. Geri kalan 9 büyükbaş projemizin hayvanlarını da bugün teslim ettik. Toplamda 45 baş düve var. 9 çiftçimize, her çiftçi başına 5'er olmak üzere kura yöntemiyle teslim ettik. Bu projelerin sürdürebilirliği, projelerin kendisinden çok daha önemli. Önemli olan bu tohumların fidan olması, fidanların da ağaca ve ormana dönüşmesini sağlamak. İnşallah, Tosya'da hayvancılık ve çiftçilik manasında bu projelerin ciddi katkıları olacağını düşünüyor ve umuyorum."

Pişkin, projelerin amacına uygun bir şekilde yürütülmesi noktasında denetimleri eksik etmeyeceklerini sözlerine ekledi.



Teslim törenine, Tosya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yakup Yırtıcı ile Genç Çiftçi Hibe Projesi kapsamında hayvan almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.