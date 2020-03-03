Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı
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Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Koastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

03.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:47
Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Koastamonu'nun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya'da ekipleri tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen operasyonda 'Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama' suçundan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Tosya Adliyesi'ne sevk edilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'u tutuklanıp Cezaevi'ne konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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