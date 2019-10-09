Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı
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Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen fabrika yangını ucuz atlatıldı.

09.10.2019 21:37
Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen fabrika yangını ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 6 km uzaklıkta Yazıçam mevkiinde D-100 karayolu kenarında bulunan bir ahşap fabrikasının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde yangın yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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