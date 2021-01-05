Tosya'da ev yangını zarara neden oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında apartman dairesi zarar gördü.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde Ahmet Aslanoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında apartman dairesinde zarar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar