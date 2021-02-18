KASTAMONU - Tosya'da ev yangını
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KASTAMONU - Tosya'da ev yangını

18.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:46

Tosya ilçesinde çıkan yangında bir katlı ev zarar gördü.

Tosya ilçesinde çıkan yangında bir katlı ev zarar gördü.

Harsat Mahallesinde Hayri Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına komşular da destek verdi.

Hayri Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiğini söyledi

Yangında, tek katlı beton ev ile ahşap çatı katı zarar gördü.

KASTAMONU - Tosya'da ev yangını
KASTAMONU - Tosya'da ev yangını
KASTAMONU - Tosya'da ev yangını
KASTAMONU - Tosya'da ev yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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