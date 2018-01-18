Tosya'da Ev Yangını: 1 Yaralı
KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Yunus Emre Mahallesi Mümtaz Yücel Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında Halis Naziksoy'a (81) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Naziksoy, yangın sırasında paniğe kapılarak dairenin camından beton zemine atladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naziksoy ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.