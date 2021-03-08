Tosya'da Dinamik Denetim Süreci toplantısı düzenlendi
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Tosya'da Dinamik Denetim Süreci toplantısı düzenlendi

08.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:24
Tosya'da Dinamik Denetim Süreci toplantısı düzenlendi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, "Dinamik Denetim Süreci" toplantısı düzenledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında, "Dinamik Denetim Süreci" toplantısı düzenledi.

Toplantı ile alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Pişkin, yeni kontrollü normalleşme döneminde denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını belirtti.

Düzenlenen toplantıda, uygulamaya koydukları "Dinamik Denetim Süreci"nin paydaşları ile bir araya geldiklerini belirten Pişkin, "Bu minvalde bugün ilgili kamu kurumları, mahalli idare birimleri, meslek odaları başkanları, sivil toplum kuruluşları ve organize sanayi bölgesi temsilcileri ile yaptığımız toplantı sonucunda gerekli planlama ve koordinasyon çalışmalarını başlattık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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