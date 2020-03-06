Tosya'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

06.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:00

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir ilkokulda yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Her yıl Mart ayının ilk haftasında kutlanan sivil savunma günü ve deprem haftası nedeniyle Tosya ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı. Deprem fay hattı üzerinde bulunan ve 1943 yılında 7.2 büyüklüğünde deprem yaşanan ilçede tatbikat ilkokullardan başladı.



Çocukları deprem konusunda bilinçlendirmek ve olası bir depreme hazırlamak amacıyla tatbikat düzenlendi. Depremin habercisi olarak ilk sirenin çalmasıyla birlikte çocuklar ellerini başlarının arasına alarak sıraların altına kendilerini gizlediler.



İkinci sirenin çalmasıyla birlikte okulu komple boşaltan öğrenciler bahçede toplanarak öğretmenlerinden gelecek olan uyarı ve önerileri bekledi. Binanın boşaltılmasının ardından ikinci katta kalan bir öğrenci bahçeye gelen itfaiye ekipleri tarafından itfaiye merdivenine alınarak kurtarıldı.



Deprem tatbikatının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri bahçede bir de yangın tatbikatı yaparak öğrencileri olası yangınlara karşı bilgilendirdi.



Tatbikatın ardından konuşan Okul Müdürü Şener Şen. "Evet 56 saniyede binayı boşaltmışız. Çoçuklar şimdi deprem tatbikatımızı yaptık. İlk sirenle birlikte ellerimizi başımızın üzerine koyduk. Uygun bir yere çömeldik. İkinci sirenle birlikte binayı tahliye ettik. Şimdi itfaiyemiz ekibimiz geldi kendilerine teşekkür ediyoruz. İkinci katta bir öğrencimizi kurtaracağız. Daha sonrasında burada bir yangın söndürme tatbikatı olacak" dedi.



Çocuklara yangın tatbikatı hakkında bilgi veren itfaiye ekipleri ise; "Şimdi itfaiyenin merdiveni aracılığıyla bu arkadaşınızı niçin aldık? Deprem esnasında okulun merdiveni yıkıldığı için orda mahsur kalan arkadaşlarınızı itfaiyenin merdiveni yardımıyla aldık. Şimdi deprem olduğu zaman öğretmenleriniz sizlere öğretmiştir. Sarsıntı olduğu zaman hemen masanın altına, yanına eğilip elinizi başınıza koyarak sarsıntının bitmesini bekliyorsunuz. Evlerde yakalandığımız zaman ne yapacağız? Direk dışarı çıkmayacağız. Niçin? Merdivenler yıkılabilir, asansör varsa halatı kopabilir, elektrik kesilebilir. Bu yüzden sarsıntının kesilmesini bekleyerek duruma bakacağız" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA