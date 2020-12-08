Tosya'da Covid-19 denetimleri devam ediyor
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Tosya'da Covid-19 denetimleri devam ediyor

08.12.2020 09:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:43
Tosya'da Covid-19 denetimleri devam ediyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 için alınan tedbirlerin denetimi aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Covid-19 için alınan tedbirlerin denetimi aralıksız devam ediyor.

Halkın sağlığını korumak amacıyla Covid-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirlerin denetimi aralıksız sürüyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptıkları denetimlere bizzat katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Virüsün tedbirden daha güçlü olmadığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, mecbur kalmadıkça evden çıkılmamasını, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulmasını hatırlattı. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "Çarşı merkezinde Covid-19 tedbirleri kapsamında genel denetim gerçekleştirdik. Özellikle belirli saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olduğu halde dışarda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tedbirlere uymaları konusunda uyardık. Çay ocağı, lokanta, fırın ve bakkallara uymaları gereken tedbirleri hatırlattık. Unutmayalım, virüs tedbirden daha güçlü değil. Mecbur olmadıkça evde kalmaya, maske-mesafe-temizlik kuralını uygulamaya devam edelim" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya'da Covid-19 denetimleri devam ediyor
Tosya'da Covid-19 denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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