Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi
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Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi

26.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:02
Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık bünyesinde çöp toplama aracını hizmete aldıklarını açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık bünyesinde çöp toplama aracını hizmete aldıklarını açıkladı.

Pişkin, yaptığı açıklamada, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği araç envanterine yeni bir araç daha eklediklerini belirtti.

Aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"2020 model 13+1,5 metreküp kapasiteli çöp toplama aracı ilçemize hayırlı olsun. 689 bin liraya satın aldığımız aracın 94 bin lirası Kaymakamlığımız tarafından karşılanırken 595 bin lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında şartlı nakit yardımı olarak hibe yoluyla karşılandı. Köylerimizde çöp sorununa kalıcı ve sağlıklı bir çözüm üretmek için kullanacağımız aracın ilçemize kazandırılmasında bizlere büyük destek olan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli Tosyalı hemşehrimiz Sayın Faruk Kaymakcı'ya çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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