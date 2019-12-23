Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü
Haberler » 3. Sayfa » Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü - Haberler

Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 1 ev yanarak küle döndü.

23.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:23
Tosya'da çıkan yangında 1 ev küle döndü

'nun ilçesinde meydana gelen yangında 1 ev yanarak küle döndü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye 20 km uzaklıkta bulunan Gökomuz köyünde bulunan 1 evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hüseyin Aktaş'a ait evden dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, durumu ekiplerine verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan odunluk kısmına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramasını önledi. ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen Hüseyin Aktaş'a ait ev ve 2 odunluk yanarak küle döndü. Yangının çevredeki evlere geçmesini önleyen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler