Tosya'da Cadde ve Sokaklarda Maske Denetimi
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Tosya'da Cadde ve Sokaklarda Maske Denetimi

Kastamonu Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimleri yapılıyor.

Tosya'da Cadde ve Sokaklarda Maske Denetimi
22.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:47

Kastamonu Tosya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimleri yapılıyor.

Korona virüs salgın hastalığına karşı halkın sağlığını korumak amacıyla Tosya İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile ilçe merkez ve köylerinde cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Bayramda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşların alışveriş için sokağa çıkmasıyla yoğunluk oluştu. 20 yaş altı gençlerin de dışarı çıkmasıyla ilçe merkezinde oluşan yoğunluğa karşı kolluk kuvvetleri de maske denetimlerini artırdı. Çarşı pazar ile birlikte cadde ve sokaklarda ve halkın yoğun bulunduğu noktalarda maske denetimi yapan güvenlik güçleri, maske takmayan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulayarak aynı zamanda düzgün takılması konusunda uyarılarda bulunuyor. Kolluk güçleri ayrıca toplu kullanım alanlarında vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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