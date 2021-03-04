Tosya'da cadde ve sokaklar yıkanıyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklar yıkanıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklar yıkanıyor.

Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy ve Şehit Hilmi Şekerci caddelerinde 2 gün boyunca sürecek detaylı temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti.

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ana cadde ve sokakları yıkadığını anlatan Kavaklıgil, "Diğer yandan da Çevre Koruma Hizmetlerine bağlı ekipler çalışmaların yapıldığı bölgelerdeki rusubatları temizledi. Ayrıca yol süpürme aracı ile bölgede çalışmalar aralıksız sürerken duyarlılıklarından ötürü değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar