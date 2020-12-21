Tosya'da bir köy karantinaya alındı
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Tosya'da bir köy karantinaya alındı

21.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57
Tosya'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs vak'a sayılarının artış göstermesi üzerine bir köy karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs vak'a sayılarının artış göstermesi üzerine bir köy karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya Kaymakamlığı tarafından Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği korona virüs vak'alarının artış gösterdiği Karabey köyü, 10 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. Karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kapatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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