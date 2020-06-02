Tosya'da belediye çalışmaları sürüyor Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Kavaklıgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunları yerinde inceleme yaparak tespit ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Hocaimat Mahallesi'nde çalışma yaptıklarını anlatan Kavaklıgil, "Elimizden geldiğince mahallelerimizi ziyaret ederek hizmet götürme çabası içindeyiz. Mahalle ziyaretleri sırasında hemşehrilerimizle bir araya gelme imkanı buluyor ve talepleri dinliyoruz. Böylece birlikte yönetim anlayışı da gelişiyor. Ulaşılabilir bir belediyecilik sistemi içinde olduğumuzu tüm gönül dostlarımıza vurguluyoruz. Amacımız güzel ilçemizin her noktasına hizmet götürebilmek." dedi.

Kaynak: AA