Tosya'da Belediye çalışmaları Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kavaklıgil, çalışmaların yürütüldüğü yerlerden Üç Oluklar Mesire Alanı'nın Tosya'nın en önemli yeşil alanları arasında yer aldığını söyledi.

Bu alanın ve ulaşım yollarının yağmur ve sel sularından olumsuz yönde etkilendiğini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Üç Oluklar Mesire Alanı içinde ve çevresinde son zamanda yapılan yatırımlar dikkat çekmektedir. Belediye olarak özellikle kamusal alanların düzenlenmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kentin farklı birçok noktasına yağmur ve sel sularının olumsuzluğa yol açmaması için kanal yaparak ulaşımı en iyi şekilde tesis etmeye özen gösteriyoruz. Üç Oluklar Mesire Alanı çevresinde de ihtiyacın karşılanması adına yapılacak olan 750 metrelik kanal yapımı için hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, daha sağlıklı bir bölgeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA