Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu

Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu

Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlid-i Şerif okundu.

12.10.2019 10:11
Tosya'da Barış Pınarı Harekatı için mevlit okundu

Tosya ilçesinde Yeni Cami adıyla bilinen Meraşi Abdurrahman Paşa Camisinde Barış Pınarı Harekatı için Mevlid-i Şerif okundu.


İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif programında okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlidin ardından ilahiler söylendi, kasideler okundu. Barış Pınarı Harekatının başarıya ulaşması ve askerin zaferle dönmesi için dua edildi.


Mevlit programı yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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