Tosya'da bağımlılık ile mücadele toplantısı

24.09.2019 15:42

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağımlılık ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içinde sürdürdüklerini söyledi.



Birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle yürütülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini anlatan Pişkini, "Bu minvalde özellikle yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yine okullarımızda görev yapan rehber öğretmenlerimizden gönüllü olanların kurul çalışmalarına katılabileceklerini duyurduk, bu anlamda kurulun yapısını da zenginleştirmek ve çalışmalara ivme kazandırmak amacını gözetiyoruz." dedi.



Toplantıya Tosya Cumhuriyet Başsavcısı Emre Şükrü Acar, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, protokol üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA