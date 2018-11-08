Tosya'da Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.



Kaymakamlıkta düzenlenen toplantı sonrası konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, toplantıda ilk olarak 2018 yılı içerisinde kamu kurumlarınca yapılan faaliyetler ile alınan önlemlerin değerlendirildiğini söyledi.

Ardından yerel eylem planı doğrultusunda 2019 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığını belirten Pişkin, "Tosya'da bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını azim ve kararlılık içerisinde sürdüreceğiz. Büyük bir fedakarlık ve gayretle bu çalışmaları gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının amir ve personelini kutlarım." diye konuştu.