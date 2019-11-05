Tosya'da arıcılar kooperatif çatısı altında bir araya gelecek

05.11.2019 14:14

Tosya ilçesinde aracıların teşvik ve desteklerden daha fazla yararlanabilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi.



Kaymakam Deniz Pişkin, Tosya Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, bal üretiminde, hem üretim kapasitesini artırmak hem de pazar payını genişletmek istediklerini söyledi.



İlçedeki arı üreticilerinin, üretim sürecinde karşılaştıkları her türlü zorluğu en aza indirmek istediklerini belirten Pişkin, "Amacımız, inşallah bu kooperatif sayesinde hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın, hem Avrupa Birliğinin hem de diğer kurum ve kuruluşların bu anlamdaki hibelerinden sizlerin faydalanmasını sağlamaktır." dedi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel ise Tosya balının diğer ballardan ayırt edilen özelliklerinin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Bu sayede Tosya balına coğrafi işaret alınabileceğini ifade eden Tel, "Coğrafi işaret aldığımızda, bu balın yüzde 30-40 katma değerini artırabiliriz. Eğer bir araya gelemezsek büyük organizasyonları yapma şansımız olmuyor. Bir araya gelerek, Tosya'daki arıcılığı nasıl geliştirebiliriz, bir Tosya balı markasını nasıl oluşturabiliriz, bu katma değeri hepinize nasıl yansıtabiliriz bunun için çalışmalıyız." diye konuştu.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Kastamonu'da 79 bin arılı kovanın olduğunu söyledi.

Bu sayının 6 bininin Tosya'da olduğunu anlatan Önlem, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl Kastamonu'da 240 ton bal aldık. Bir önceki yıl 450 ton olan bal üretimimiz, havaların fazla yağışlı gitmesinden dolayı yarı yarıya düştü. Kooperatifleşmenin ve birlikte olmanın en büyük avantajlarından biri de bu bilgilere kolay erişilebiliyor olunmasıdır."

Konuşmaların ardından, kooperatif kurulması kararı alındı.



Üreticilerin sorunlarını dile getirdiği toplantıya, Tosya Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kadir Çavdar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yetkililer ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA