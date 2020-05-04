Tosya'da arı kovanlarına ayı saldırdı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı Köyünde arı kovanları ayıların saldırısına uğradı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı Köyünde arı kovanları ayıların saldırısına uğradı.

Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı Köyünde bahçelere konuşlandırılan arı kovanları ayıların hedefi oldu. Baharın gelmesiyle birlikte sahaya inen ayılar köylerde bahçelere kadar gelerek kovanları parçalıyor ve arıları telef ediyor. Arıcılar bahar aylarında arılarını bal mevsimine hazırlarken diğer yandan da ayılarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

İlçenin Çaybaşı Köyünde bahçeye konulan arı kovanları yine ayı saldırısına uğradı. Bahçeye gelen ayılar kovanları parçalayarak balını yerken arıları telef etti. Sabah bahçesine geldiğinde arı kovanlarının parçalandığını gören arı kovanlarının sahibi kovanları incelediğinde bunun bir ayı saldırısı olduğunu fark etti. Ayılara karşı önlem almak isteyen arıcı çözümü geceleri arı kovanlarının yanında nöbet tutmakta buldu.

Ayı saldırısının ardından geceleri nöbet tuttuğunu söyleyen Arıcı Ali Danacı; "20 adet arı kovanlarını bahçemize koyduk. Ayılar geceleri arı kovanlarına saldırıyor. Sabah bahçeye geldiğimde arı kovanlarımın çoğunun ayı saldırısına uğradığını ve parçalandığını gördüm. Ayılara karşı çözümü nöbet tutmakta buldum. Geceleri nöbet tutarak arı kovanlarımı ayıların saldırısından korumaya çalışıyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA