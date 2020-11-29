Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı

29.11.2020 23:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:46
Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Tosya İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçe genelinde aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağını belirtti. Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Tosya Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alacağımız karar doğrultusunda, 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren, tüm ilçe genelinde aile, akraba ve hane ziyaretlerini yasaklıyoruz. Muhtarlarımız ve kolluk görevlilerimizin tespiti ile duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucu tedbir kararına aykırılık saptandığında hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağını şimdiden sizlere duyurmak istiyorum. Lütfen cezadan sakınmak için değil, hassaten kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için kimsenin evine misafir olmayın, evinize misafir kabul etmeyin, mecbur kalmadıkça dışarıya da çıkmayın" ifadelerini kaydetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! İşte masadaki konular
Komşuda füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın
Komşuda füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden
Tarihi zaferin ardından Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye olay yaratacak üç gönderme birden

Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bünyamin KARACAN

İlgili Haberler

Çorum'da ev ziyaretleri yasaklandı
Çorum'da ev ziyaretleri yasaklandı
Tosya'da KÖYDES çalışmaları bir bir tamamlanıyor
Tosya'da KÖYDES çalışmaları bir bir tamamlanıyor
Tosya'da kadına şiddet farkındalık çalışması yapıldı
Tosya'da kadına şiddet farkındalık çalışması yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Samatta Orhun Ene Erol Bulut Samet Aybaba Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 23:50:48. #1.15#
title