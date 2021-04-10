Tosya'da ahşap ev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Şeh Mahallesi'nde içinde oturulmayan boş ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap evden dumanların yükseldiğini göre mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Uzun yıllardır boş olan ev yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı