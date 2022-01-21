Tosya'da 5 bin 736 öğrenci karne aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tosya'da 5 bin 736 öğrenci karne aldı

Tosya'da 5 bin 736 öğrenci karne aldı
AA / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 736 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 5 bin 736 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakamı Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Özen ve Kavaklıgil, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Özen, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Zekeriya Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci de katıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Son Dakika Haberleri

Ferhat Özen, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title