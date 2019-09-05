Tosya'da 41 metruk bina yıkıldı

05.09.2019 16:58

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede toplam 41 adet metruk binanın yıkıldığını söyledi.



İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Metruk Binalar" konulu genelgesi gereğince, Tosya'daki metruk binalarla ilgili Tosya Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan komisyon, Kaymakam Deniz Pişkin'in başkanlığında toplandı. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden yıkılma tehlikesi taşıyan binalar ve zararlı madde kullanımına müsait olan metruk binaların ele alındığı toplantıda; metruk binaların tespitine devam edilmesi ve tespit edilenlerin yıkılmasına yada durumuna göre rehabilite edilmesine karar verildi.



Bu güne kadar ilçe merkezinde 14, köylerinde ise 27 adet olmak üzere toplam 41 metruk binanın yıkıldığının altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "Yıkılma, yanma tehlikesi taşıyan ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımız tarafından harekete geçilerek bu tür binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verilmişti. Genelgenin ardından metruk bina tespit ve yıkım kararlarıyla ilgili 3194 Sayılı İmar Kanunu uyarınca ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde; ilçe merkezinde Belediyemiz tarafından 14, köylerimizde ise Kaymakamlığımız tarafından 27 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Bir taraftan bu tür binaların tespit edilme işlemlerini sürdürürken diğer taraftan yıkılmaları veya rehabilite edilmeleriyle ilgili çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA