Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

25.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:14
Tosya'da 385 paket kaçak sigara ele geçirildi

'nun ilçesinde ekipleri tarafından bir otobüste yapılan aramada 385 paket bandolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tosya D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan kandarma ekipler, İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramalarda İran uyruklu 3 şahsa ait valiz içerisinde 385 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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