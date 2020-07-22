Tosya'da 300 kişilik caminin temeli atıldı
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Tosya'da 300 kişilik caminin temeli atıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 300 kişilik caminin temeli törenle atıldı.

Tosya'da 300 kişilik caminin temeli atıldı
22.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:01

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 300 kişilik caminin temeli törenle atıldı.

Gökçeöz köyü Küçükerenler Mahallesi'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gökçeöz Köyü Küçükerenler Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Şenlik, burada yaptığı konuşmada, camiyi kendi imkanlarıyla yaptırdığını söyledi.

Cami yaptırmaya ailesiyle karar verdiklerini anlatan Şenlik, "Allah böyle bir güzelliği yaşamayı herkese nasip etsin. Kimseden bir beklentimiz yok ama cami yaptırmaya katkı vermek isteyen olursa da saygı duyarız. En kısa zamanda inşaatı bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Gökçeöz Köyü Muhtarı Mustafa Söylemiş ise caminin 300 kişi kapasiteli olacağını ifade ederek, "Yan tarafında yer alan otopark alanıyla toplam 3 bin 600 metrekare alan üzerine kurulacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın yaptığı duanın ardından kurban kesildi ve temele ilk harç atıldı.

Törene Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Corcor, Tosya Gelişim ve Kalkınma Derneği Başkanı Yusuf Varlık ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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