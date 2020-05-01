Tosya'da 200 güvenlik görevlisi koronavirüs nöbeti tutuyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçede 200 polis ve jandarma personelinin 24 saat esasına göre nöbet tuttuğunu açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçede 200 polis ve jandarma personelinin 24 saat esasına göre nöbet tuttuğunu açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman ve Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül ile ilçede güvenlik güçlerinin tedbir aldığı noktaları denetledi.

Pişkin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından talep ettikleri takviye kuvvetlerle birlikte 10 kontrol noktası ile 6 devriye ekibi oluşturduklarını söyledi.

Tosya genelinde yasaklara uymayanlara kanuni yaptırım uygulandığını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Hem il emniyet müdürlüğümüz, hem il jandarma komutanlığımızdan almış olduğumuz takviye ekiplerle birlikte Tosya'da şu an 200'e yakın kolluk personelimiz, 24 saat esasına göre hem ilçe sınırlarında hem de önemli köy grup yollarının tamamını tutmuş vaziyette. Amacımız, tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanmasını ve virüsle mücadelede en kısa zamanda başarılı bir karne oluşturmayı hedeflemek. Bundan dolayı da tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi kolluk kuvvetlerimize de çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA