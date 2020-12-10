Tosya'da 2 köy, karantinaya alındı
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Tosya'da 2 köy, karantinaya alındı

10.12.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:23
Tosya'da 2 köy, karantinaya alındı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki Karaköy ve Kuşçular köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki Karaköy ve Kuşçular köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Tosya ilçesine bağlı Karaköy ve Kuşçular köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bugün itibarıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararına ilişkin Tosya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Covid-19 bulaşıcı hastalığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, hastalığın ilçemizdeki yayılım hızını düşürmek ve sosyal izolasyonu temin etmek adına gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, bugünden itibaren Karaköy ve Kuşçular köylerimizde, buralarda görülen vakaların hane sayıları göz önünde bulundurularak 10 gün süre ile karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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