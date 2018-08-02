Tosya'da 17 Bin 865 Kişi Kişi Yeni Kimlik Başvurusu Yaptı

Türkiye'de yeni çipli kimlik kartları için başvuruların başlaması ile birlikte 17 bin 865 kişi, Tosya İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek kart başvurusu yaptı.

Kimlik kartlarını almak isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturduğu görüldü. İlk günden itibaren Tosya İlçe Nüfus Müdürlüğüne 17 bin 865 kişi yeni kimlik kartlarını almak için müracaat etti. İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, özellikle Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında gurbetten ilçeye bayram ziyaretine gelen vatandaşların büyükşehirlerde nüfus müdürlüklerinde yaşanan yoğunluktan kurtulmak için Tosya'da yeni kimlik kartı talebinde bulunduklarını söylediler. Ayrıca Tosya İlçe Nüfus Müdürlüğünde son 7 ayda 752 vatandaşın sürücü ehliyetini değiştirdiği öğrenildi. - KASTAMONU