Tosya'da 1500 ton kömür dağıtılacak
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Tosya'da 1500 ton kömür dağıtılacak

25.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:44
Tosya'da 1500 ton kömür dağıtılacak

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ihtiyaç sahiplerine 1500 ton kömür dağıtılacağını açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede ihtiyaç sahiplerine 1500 ton kömür dağıtılacağını açıkladı.

Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı yapacakları kömür yardımlarının dağıtımına başlayacaklarını belirtti.

Yardımların Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yapıldığını hatırlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Pandemi tedbirlerinin de etkisiyle yüklenici firma tarafından temininde güçlük yaşandığı için teslimatı gecikmeli yapılan kömür yardımları için ilk sevkiyat 27 ton olarak ilçemize ulaştı. İlk sevkiyattan aldığımız numunenin analiz sonuçlarının kesinleşmesini beklerken firma tarafından kömür sevkiyatı devam edecek. Bu yıl Kaymakamlığımızca yapılacak kömür yardımının toplam miktarı 1500 ton. Ormandan yakacak yardımı alan orman köylerindeki ihtiyaç sahibi hanelerimize yarımşar ton verilecek kömür, diğer köylerimizde ve ilçe merkezindeki hanelerimize birer ton şeklinde dağıtılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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