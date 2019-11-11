Tosya'da 10bin fidan toprakla buluştu
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Tosya'da 10bin fidan toprakla buluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 22:41 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:46
Tosya'da 10bin fidan toprakla buluştu

'nun ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluştu.


Türkiye genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Tosya ilçesi Köyü Mevkiine 10 bin fidan dikildi. Orman Genel Müdürlüğünün 11 milyon fidan dikim projesi kapsamında ilçesinin Akseki Köyü mevkiinde saat 11.11 itibariyle fidanların dikilmeye başlandı.


Tosya Orman İşletme Müdürü Alpaslan Kadı'nın ev sahipliğinde başlatılan fidan dikim programına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, kamu kurumu kuruluş müdürleri, okul müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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