Tosya D-100 Karayolunda Huzur Operasyonu

10.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:24

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri huzur operasyonu düzenledi. Operasyonda narkotik köpekleri ile birlikte araçlar didik didik arandı.



Yurt genelinde eşzamanlı yapılan 'Türkiye Huzur Uygulaması' Tosya ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde yapıldı. D-100 Karayolunda polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği huzur uygulamasında durdurulan araçlar Narkotik köpeği ile birlikte didik didik arandı. Sürücülere evrak ve kimlik kontrolü yapılarak kural ihlalleri denetlendi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA