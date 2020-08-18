Tosya Belediyesinin çalışmaları Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını denetledi.

Kavaklıgil, çalışmalarla ilgili gazetecilere, Tosya Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Zemin hazırlıkları ve tesviye işlemleri, elektrik, doğal gaz, kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı gibi altyapıların sil baştan incelendiğini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Özellikle sıcak asfalt gibi ulaşım yoluyla hemşehrilerimize doğrudan olumlu etki eden hizmetlerin kalıcı ve kaliteli olması için önce altyapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde yer alan her iki büyük caddemizin sıcak asfaltla kaplanması için önemli ölçüde altyapı hazırlığı yaparak, yapılacak hizmetlerin kalıcı olmasını amaçlıyoruz. Özellikle İbniselim Mahallesi Namazgah Caddesi'nde olduğu gibi yağmur ve sel sularının kolaylıkla bölgeden atılması için tüm enerjimizi bölgeye veriyor ve akabinde yapılacak hizmetin kaliteli olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA